В Москве обсудили задачи развития городской электронной системы торгов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложения по развитию Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) обсуждены на встрече контракт-клуба "Диалог с заказчиком. Эффективная работа в ЕАИСТ" с участием финалистов первого профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы", сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, департамент регулярно проводит встречи в таком формате с городскими заказчиками для обсуждения нововведений и изменений в работе ЕАИСТ.

"ЕАИСТ играет ключевую роль в цифровизации контрактной системы Москвы, обеспечивая информационное взаимодействие на протяжении всего закупочного цикла, а также в процессе заключения и исполнения договоров. Система постоянно совершенствуется: в основу нововведений ложатся в том числе отзывы пользователей — столичных заказчиков. В рамках контракт-клуба мы обсудили типичные ошибки в работе с системой, оптимизацию взаимодействия с технической поддержкой, возможности чат-бота АИСТА, а также предложения по развитию системы, которые были разработаны финалистами профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы", — пояснил Пуртов, его цитирует пресс-служба департамента.

Так, недавно в ЕАИСТ был внедрен новый инструмент, позволяющий принимать заявки на изменение стандартизированных позиций (товаров, работ и услуг) в справочнике предметов государственного заказа (СПГЗ). Это решение упростило процедуру подачи заявок, исключив необходимость использования системы электронного документооборота, и повысило прозрачность обработки заявок.

Как отмечается в сообщении, по итогам 2025 года число комплектов типовой документации в ЕАИСТ достигло 485. Благодаря их непрерывной разработке доля стандартизированных предметов закупки в общем объеме закупок превысила 90%. Кроме того, увеличение количества обработанных заявок на внесение изменений в документацию в прошлом году возросло до трех тысяч, что в два раза больше по сравнению с 2024 годом. Увеличилось и количество стандартизированных немедицинских позиций СПГЗ — на конец 2025 года оно достигло 32,9 тысячи, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность: столица занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса обеспечивается экономия на всех этапах процесса госзакупок Москвы.

Функциональными заказчиками ЕАИСТ от правительства Москвы выступают столичные департамент по конкурентной политике, департамент экономической политики и развития, Главное контрольное управление и департамент информационных технологий, который является оператором системы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".