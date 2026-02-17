Рейтинг@Mail.ru
В Москве обсудили задачи развития городской электронной системы торгов - РИА Новости, 17.02.2026
10:20 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/moskva-2074812401.html
В Москве обсудили задачи развития городской электронной системы торгов
В Москве обсудили задачи развития городской электронной системы торгов

Пуртов: в Москве обсудили задачи развития городской электронной системы торгов

© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике МосквыРуководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов
Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы
Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложения по развитию Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) обсуждены на встрече контракт-клуба "Диалог с заказчиком. Эффективная работа в ЕАИСТ" с участием финалистов первого профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы", сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, департамент регулярно проводит встречи в таком формате с городскими заказчиками для обсуждения нововведений и изменений в работе ЕАИСТ.
"ЕАИСТ играет ключевую роль в цифровизации контрактной системы Москвы, обеспечивая информационное взаимодействие на протяжении всего закупочного цикла, а также в процессе заключения и исполнения договоров. Система постоянно совершенствуется: в основу нововведений ложатся в том числе отзывы пользователей — столичных заказчиков. В рамках контракт-клуба мы обсудили типичные ошибки в работе с системой, оптимизацию взаимодействия с технической поддержкой, возможности чат-бота АИСТА, а также предложения по развитию системы, которые были разработаны финалистами профессионального конкурса "Лидеры закупок Москвы", — пояснил Пуртов, его цитирует пресс-служба департамента.
Так, недавно в ЕАИСТ был внедрен новый инструмент, позволяющий принимать заявки на изменение стандартизированных позиций (товаров, работ и услуг) в справочнике предметов государственного заказа (СПГЗ). Это решение упростило процедуру подачи заявок, исключив необходимость использования системы электронного документооборота, и повысило прозрачность обработки заявок.
Как отмечается в сообщении, по итогам 2025 года число комплектов типовой документации в ЕАИСТ достигло 485. Благодаря их непрерывной разработке доля стандартизированных предметов закупки в общем объеме закупок превысила 90%. Кроме того, увеличение количества обработанных заявок на внесение изменений в документацию в прошлом году возросло до трех тысяч, что в два раза больше по сравнению с 2024 годом. Увеличилось и количество стандартизированных немедицинских позиций СПГЗ — на конец 2025 года оно достигло 32,9 тысячи, что на 7% больше, чем в 2024 году.
Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность: столица занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса обеспечивается экономия на всех этапах процесса госзакупок Москвы.
Функциональными заказчиками ЕАИСТ от правительства Москвы выступают столичные департамент по конкурентной политике, департамент экономической политики и развития, Главное контрольное управление и департамент информационных технологий, который является оператором системы.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
Более подробная информация об экономике столицы публикуется в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.
О рынке недвижимости и системе закупок в Москве. Полное интервью Кирилла Пуртова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Кирилл Пуртов: интерес москвичей к покупке жилья не снижается
23 декабря 2025, 11:00
 
МоскваКирилл Пуртов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
