Аналитик предупредил, какие хештеги в соцсетях привлекают мошенников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хештег "отпуск2026" в социальных сетях представляет для мошенников ценность и служит "приглашением в пустой дом", рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров.

"Фотография с шикарным видом из окна новой квартиры, особенно с геолокацией, - прямой сигнал для воров. А хештег #отпуск2026 в реальном времени - это приглашение в ваш пустой дом", - отметил эксперт.

Он также добавил, что регулярные отметки "дом" и "работа" рисуют четкий маршрут и расписание жизни пользователя, такие сведения могут быть использованы злоумышленниками.

Помимо этого, посты с жалобами или проблемами на различные темы могут дать сигнал мошенникам о том, что можно начинать манипуляцию. "В состоянии гнева или грусти человек гораздо более уязвим для давления", - объяснил Бедеров.