05:48 17.02.2026
Аналитик предупредил, какие хештеги в соцсетях привлекают мошенников
Аналитик предупредил, какие хештеги в соцсетях привлекают мошенников
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Аналитик предупредил, какие хештеги в соцсетях привлекают мошенников

РИА Новости: хештег "отпуск2026" станет приглашением в пустой дом

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хештег "отпуск2026" в социальных сетях представляет для мошенников ценность и служит "приглашением в пустой дом", рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров.
"Фотография с шикарным видом из окна новой квартиры, особенно с геолокацией, - прямой сигнал для воров. А хештег #отпуск2026 в реальном времени - это приглашение в ваш пустой дом", - отметил эксперт.
Он также добавил, что регулярные отметки "дом" и "работа" рисуют четкий маршрут и расписание жизни пользователя, такие сведения могут быть использованы злоумышленниками.
Помимо этого, посты с жалобами или проблемами на различные темы могут дать сигнал мошенникам о том, что можно начинать манипуляцию. "В состоянии гнева или грусти человек гораздо более уязвим для давления", - объяснил Бедеров.
"В эпоху больших данных и агрегации информации каждый оставленный вами цифровой след - это пазл. В отдельности он безобиден. Но собранные вместе, его элементы формируют полную, объемную картину вашей жизни, которой могут воспользоваться против вас", - заключил эксперт.
ОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
