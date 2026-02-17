Названы популярные схемы мошенников перед 23 февраля

Также, по ее словам, аферисты рассылают письма на электронную почту, в мессенджеры и запускают всплывающую рекламу в интернете с "промокодами" и "скидками", для применения которых просят ввести персональные данные покупателей и данные их карт, а затем похищают их. При этом в письмах могут быть вложения с вредоносными программами, похищающими конфиденциальную информацию или предназначенными для дистанционного управления телефоном.