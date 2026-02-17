Рейтинг@Mail.ru
Названы популярные схемы мошенников перед 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2026
03:13 17.02.2026
Названы популярные схемы мошенников перед 23 февраля
Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества выманивают деньги и данные россиян с помощью фейковых интернет-магазинов и промокодов с вредоносным ПО, сообщила... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Названы популярные схемы мошенников перед 23 февраля

РИА Новости: мошенники выманивают деньги и данные россиян с помощью промокодов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества выманивают деньги и данные россиян с помощью фейковых интернет-магазинов и промокодов с вредоносным ПО, сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Валентина Корсунова.
"Накануне Дня защитника Отечества россияне совершают большое количество покупок, в том числе на маркетплейсах и в интернет-магазинах, чем непременно пользуются мошенники, распространяя фальшивые предложения", - рассказала собеседница агентства.
Также, по ее словам, аферисты рассылают письма на электронную почту, в мессенджеры и запускают всплывающую рекламу в интернете с "промокодами" и "скидками", для применения которых просят ввести персональные данные покупателей и данные их карт, а затем похищают их. При этом в письмах могут быть вложения с вредоносными программами, похищающими конфиденциальную информацию или предназначенными для дистанционного управления телефоном.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
