Названы популярные схемы мошенников перед 23 февраля
2026-02-17T03:13:00+03:00
общество
мошенники
мошенничество
россия
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества выманивают деньги и данные россиян с помощью фейковых интернет-магазинов и промокодов с вредоносным ПО, сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Валентина Корсунова.
"Накануне Дня защитника Отечества россияне совершают большое количество покупок, в том числе на маркетплейсах и в интернет-магазинах, чем непременно пользуются мошенники, распространяя фальшивые предложения", - рассказала собеседница агентства.
Также, по ее словам, аферисты рассылают письма на электронную почту, в мессенджеры и запускают всплывающую рекламу в интернете с "промокодами" и "скидками", для применения которых просят ввести персональные данные покупателей и данные их карт, а затем похищают их. При этом в письмах могут быть вложения с вредоносными программами, похищающими конфиденциальную информацию или предназначенными для дистанционного управления телефоном.