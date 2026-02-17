Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на картины Рериха и его сыновей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник наложил обеспечительные меры на 172 картины Николая Рериха и его сыновей, а также на 178 мемориальных предметов, изъятие которых в пользу государства было отменено накануне, сообщили РИА Новости суде.

"Суд наложил обеспечительные меры на культурные ценности, указанные в заявлении прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

Решением Останкинского районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года 127 картин Николая Рериха и его сыновей, а также 178 мемориальных предметов по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства.

Накануне, 16 февраля, Мосгорсуд отменил их передачу в пользу государства.

Спорные предметы изначально были изъяты в 2017 году в ходе обысков в Усадьбе Лопухиных и переданы на хранение Музею Востока. По имеющимся сведениям, они находятся на хранении у ГМВ до сих пор.

Картины были изъяты в связи с уголовным делом бывшего председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника о преднамеренном банкротстве финансовой организации. По версии следствия, он приобрел часть картин для общественной организации "Международный центр Рериха" на деньги вкладчиков банка. Всего у центра были изъяты несколько сотен полотен и рисунков, переданных Святославом Рерихом , несколько тысяч личных вещей и архивных документов семьи Рерих, а также картины, подаренные ему различными частными дарителями начиная с конца 1990-х и середины 2000-х годов.

Адвокат Андрей Дроздов пояснил РИА Новости, что часть произведений была передана общественной организации "Международный центр Рериха" иностранными музейными организациями, в том числе Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке , что исключает связь происхождения ряда предметов с обстоятельствами уголовного дела Булочника.