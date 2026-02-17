Филат обвинил молдавские власти в ограничении свободы слова

Политик отметил, что глобальная дискуссия о границах модерации и цензуры выходит за рамки интернет платформ и становится частью внешней политики и визового режима. По его мнению, это создаёт дополнительные риски для тех, кто в Молдавии участвует в практике политически мотивированных ограничений свободы слова, поскольку подобная деятельность может быть оценена как давление на конституционные права граждан других государств.

"Сегодня они чувствуют свою значимость, применяя санкции к тем, кто мыслит иначе. Сегодня они оправдывают свои действия техническими формулировками и бюрократическими аргументами. Однако очень скоро им придётся осознать, что в правовом государстве никто не находится выше ответственности. И они сами станут объектом оценки и санкций. Причём самые жёсткие из них последуют со стороны граждан этой страны", – добавил Филат.