Филат обвинил молдавские власти в ограничении свободы слова

КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил власти страны в ограничении свободы слова под предлогом борьбы с дезинформацией.
В декабре прошлого года британская газета Guardian сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа расширила визовые ограничения в отношении иностранцев, причастных к цензурированию онлайн-платформ, по ее данным, внутренний меморандум госдепартамента США предписывает консульским сотрудникам отказывать в визах лицам, участвовавшим в модерации, ограничении или удалении контента, если такая деятельность может трактоваться как ущемляющая конституционные права американских граждан.
"Эта статья в The Guardian - четкое и недвусмысленное предупреждение всем тем в Молдове, кто, прикрываясь "политкорректными" названиями - Patriot, Stop Fals и отдельные медийные ресурсы, присвоили себе право решать, кому дозволено говорить, а кого следует заставить замолчать в Республике Молдова, где власти формируют систему политической цензуры. По сути, инструменты борьбы с дезинформацией превращаются в механизм контроля над инакомыслием и запугивания оппонентов", – написал Филат в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что глобальная дискуссия о границах модерации и цензуры выходит за рамки интернет платформ и становится частью внешней политики и визового режима. По его мнению, это создаёт дополнительные риски для тех, кто в Молдавии участвует в практике политически мотивированных ограничений свободы слова, поскольку подобная деятельность может быть оценена как давление на конституционные права граждан других государств.
"Сегодня они чувствуют свою значимость, применяя санкции к тем, кто мыслит иначе. Сегодня они оправдывают свои действия техническими формулировками и бюрократическими аргументами. Однако очень скоро им придётся осознать, что в правовом государстве никто не находится выше ответственности. И они сами станут объектом оценки и санкций. Причём самые жёсткие из них последуют со стороны граждан этой страны", – добавил Филат.
Ранее во вторник политолог Владимир Букарский заявил РИА Новости, что власти Молдавии создали вертикаль цифровой цензуры, после выступления президента Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности в стране началась очередная волна блокировок в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), а также аккаунтов журналистов, политологов и общественных деятелей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
