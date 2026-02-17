В Молдавии усилили контроль соцсетей, считает политолог

КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Власти Молдавии создали вертикаль цифровой цензуры - после выступления президента Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности в стране началась очередная волна блокировок в Facebook*, а также аккаунтов журналистов, политологов и общественных деятелей, заявил РИА Новости политолог Владимир Букарский.

"В Молдавии фактически достроена вертикаль цифровой цензуры. Поворотной точкой стало недавнее выступление президента Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности, где она призвала наказывать страны СНГ , которые помогают России обходить санкции, что вызвало резонанс внутри республики. После появления в Facebook * критических публикаций в адрес Санду, началась новая волна блокировок аккаунтов журналистов, политологов, общественных деятелей и средств массовой информации", - сказал Букарский.

Собеседник агентства отметил, что происходящее ведет к трансформации медиапространства страны. После закрытия ряда телеканалов и блокировки интернет-ресурсов общественная дискуссия переместилась в социальные сети, которые теперь также попадают под ограничения.

"Созданный при власти Национальный центр информационной защиты и противодействия пропаганде " Патриот " направляет жалобы модераторам Facebook – и страницы массово отправляются в бан. Без публичных разбирательств, без прозрачных процедур, без реальной проверки контекста", – добавил эксперт.

Букарский охарактеризовал деятельность структуры как инструмент политической зачистки. "Формально всё выглядит как "частная модерация платформы". Фактически – это инструмент политической зачистки. Государство создало структуру, которая может по сигналу выключать из публичного пространства любые неудобные голоса", – подчеркнул он.

Собеседник отметил, что системные ограничения в информационной сфере затрагивают уже не отдельные площадки, а всю публичную дискуссию в стране. "Власть, декларирующая европейские ценности, последовательно уничтожает ключевой принцип этих ценностей – свободу слова. Парадокс в том, что чем жёстче становится цензура, тем очевиднее становится страх перед общественной дискуссией и альтернативной точкой зрения", – заключил политолог.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова , "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", " Московского комсомольца ", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.