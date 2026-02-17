https://ria.ru/20260217/moldaviya-2074884681.html
Число школьников в Молдавии за четыре года сократилось почти в два раза
Число школьников в Молдавии за четыре года сократилось почти в два раза - РИА Новости, 17.02.2026
Число школьников в Молдавии за четыре года сократилось почти в два раза
Число учащихся в Молдавии за последние четыре года сократилось почти в два раза, и тенденция продолжает усиливаться, сообщает телеканал "TVR Молдова" со ссылкой РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:33:00+03:00
2026-02-17T10:33:00+03:00
2026-02-17T10:33:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
https://ria.ru/20260217/moldaviya-2074849869.html
https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074676251.html
https://ria.ru/20260215/dodon-2074456223.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Число школьников в Молдавии за четыре года сократилось почти в два раза