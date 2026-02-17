https://ria.ru/20260217/moldaviya-2074849869.html
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
Сохранение нынешнего политического курса президента Молдавии Майи Санду на несколько лет может привести к разрыву страны на части, заявил в интервью РИА Новости
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сохранение нынешнего политического курса президента Молдавии Майи Санду на несколько лет может привести к разрыву страны на части, заявил в интервью РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
"Большинство граждан Молдавии
выступают за нейтральный статус и сохранение государственности, однако пропаганда и давление могут изменить ситуацию, если нынешняя власть сохранится еще на несколько лет. Если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части. Поэтому необходимо сменить курс власти и вернуться к диалогу внутри страны. Только внутренний диалог может предотвратить повторение чужих трагических сценариев", — сказал он.
В январе Санду
в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics пообещала, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии
. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".
По данным декабрьского соцопроса молдавского Института социологических исследований IMAS, более половины жителей республики выступают против объединения с соседней страной.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть как в одной, так и в другой республике.
В 2022 году парламенты обеих стран впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.