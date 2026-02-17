Рейтинг@Mail.ru
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 17.02.2026 (обновлено: 07:15 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/moldaviya-2074849869.html
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон - РИА Новости, 17.02.2026
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
Сохранение нынешнего политического курса президента Молдавии Майи Санду на несколько лет может привести к разрыву страны на части, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:04:00+03:00
2026-02-17T07:15:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
майя санду
игорь додон
евгения гуцул
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153194/69/1531946922_0:183:2933:1833_1920x0_80_0_0_2ab332e161fd5c9e92779d4ceb3d6b47.jpg
https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074676251.html
https://ria.ru/20260216/dodon-2074591145.html
молдавия
румыния
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153194/69/1531946922_88:116:2663:2047_1920x0_80_0_0_509706e57dec10ce033b49ca2408c627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, майя санду, игорь додон, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Майя Санду, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон

Додон: сохранение нынешнего курса Санду может разорвать Молдавию на части

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сохранение нынешнего политического курса президента Молдавии Майи Санду на несколько лет может привести к разрыву страны на части, заявил в интервью РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
"Большинство граждан Молдавии выступают за нейтральный статус и сохранение государственности, однако пропаганда и давление могут изменить ситуацию, если нынешняя власть сохранится еще на несколько лет. Если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части. Поэтому необходимо сменить курс власти и вернуться к диалогу внутри страны. Только внутренний диалог может предотвратить повторение чужих трагических сценариев", — сказал он.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной
16 февраля, 13:30
В январе Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics пообещала, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".

По данным декабрьского соцопроса молдавского Института социологических исследований IMAS, более половины жителей республики выступают против объединения с соседней страной.

Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть как в одной, так и в другой республике.
В 2022 году парламенты обеих стран впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию, заявил Додон
16 февраля, 05:58
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияМайя СандуИгорь ДодонЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала