Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сохранение нынешнего политического курса президента Молдавии Майи Санду на несколько лет может привести к разрыву страны на части, заявил в интервью РИА Новости глава республики в 2015-2020 годах, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть как в одной, так и в другой республике.