Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне
18:06 17.02.2026
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне
в мире
индия
франция
эммануэль макрон
нарендра моди
g7
брикс
индия
франция
в мире, индия, франция, эммануэль макрон, нарендра моди, g7, брикс
В мире, Индия, Франция, Эммануэль Макрон, Нарендра Моди, G7, БРИКС
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пригласил премьер Индии Нарендру Моди на саммит стран "Большой семерки" (G7), который пройдет 15-17 июня во французском Эвиане.
"Это год, в течение которого вы, господин премьер-министр, председательствуете в БРИКС, а Франция председательствует в G7. Именно поэтому я пригласил премьер-министра Моди в качестве особого гостя на саммит G7 в Эвиане", - сказал он на пресс-конференции в Индии.
Ранее французский лидер прибыл в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля.
В миреИндияФранцияЭммануэль МакронНарендра МодиG7БРИКС
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала