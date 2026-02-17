https://ria.ru/20260217/modi-2075035459.html
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне - РИА Новости, 17.02.2026
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пригласил премьер Индии Нарендру Моди на саммит стран "Большой семерки" (G7), который пройдет 15-17 июня во... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
индия
франция
эммануэль макрон
нарендра моди
g7
брикс
Макрон пригласил Моди на саммит G7 в июне
Макрон заявил, что пригласил Моди на саммит G7 в июне во Франции