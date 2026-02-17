Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 17.02.2026 (обновлено: 11:42 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/mo-2074889240.html
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового - РИА Новости, 17.02.2026
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области, сообщило Минобороны со ссылкой на свидетельства пленных и данные... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:47:00+03:00
2026-02-17T11:42:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260212/vsu-2073976853.html
https://ria.ru/20260215/unichtozhenie-2074462929.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового

МО: ВСУ несут большие потери южнее Купянска-Узлового из-за обморожений

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области, сообщило Минобороны со ссылкой на свидетельства пленных и данные радиоперехватов.
«

"Катастрофическая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады, блокированных на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения", — заявили в ведомстве.

Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском
12 февраля, 17:44
В министерстве уточнили, что из-за этого до 30% украинских военных выбывают из строя, при этом эвакуировать их в тыл невозможно. Солдаты противника вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах.
"Попытки развести костры легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников. Выявленные позиции уничтожаются", — говорится в релизе.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
15 февраля, 06:47
По данным Минобороны, положение ВСУ ухудшают чередующиеся дожди с морозами. В середине недели ночью ожидается до минус 11 градусов, поэтому ситуация будет усугубляться.
Также пленный Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые отступают в районе Купянска-Узлового, расстреливают свои же.
«
"Наши, кто ушел, всех в Кашаровском лесу положили — там с первой бригады сидят нацики. Все, кто к Осколу идет, всех кладут. Очень много обмороженных, больных. И вообще "трехсотых" не эвакуируют. Если ты ранен, можно считать, что ты уже "200". Командиры запрещают уходить с позиций", — отметил он.
По его словам, командование ВСУ игнорирует тот факт, что вести боевые действия невозможно, на просьбы отступления оно отвечает угрозами.

Минобороны объявило о взятии Купянска-Узлового 27 января.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала