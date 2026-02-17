https://ria.ru/20260217/mo-2074889240.html
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового - РИА Новости, 17.02.2026
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области, сообщило Минобороны со ссылкой на свидетельства пленных и данные... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:47:00+03:00
2026-02-17T10:47:00+03:00
2026-02-17T11:42:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260212/vsu-2073976853.html
https://ria.ru/20260215/unichtozhenie-2074462929.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
МО: ВСУ несут большие потери южнее Купянска-Узлового из-за обморожений
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
ВСУ находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового в Харьковской области, сообщило Минобороны
со ссылкой на свидетельства пленных и данные радиоперехватов.
«
"Катастрофическая ситуация сложилась в подразделениях 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригады, блокированных на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения", — заявили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что из-за этого до 30% украинских военных выбывают из строя, при этом эвакуировать их в тыл невозможно. Солдаты противника вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах.
"Попытки развести костры легко обнаруживаются расчетами российских беспилотников. Выявленные позиции уничтожаются", — говорится в релизе.
По данным Минобороны, положение ВСУ ухудшают чередующиеся дожди с морозами. В середине недели ночью ожидается до минус 11 градусов, поэтому ситуация будет усугубляться.
Также пленный Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые отступают в районе Купянска-Узлового, расстреливают свои же.
«
"Наши, кто ушел, всех в Кашаровском лесу положили — там с первой бригады сидят нацики. Все, кто к Осколу идет, всех кладут. Очень много обмороженных, больных. И вообще "трехсотых" не эвакуируют. Если ты ранен, можно считать, что ты уже "200". Командиры запрещают уходить с позиций", — отметил он.
По его словам, командование ВСУ игнорирует тот факт, что вести боевые действия невозможно, на просьбы отступления оно отвечает угрозами.
Минобороны объявило о взятии Купянска-Узлового 27 января.