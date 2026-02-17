Рейтинг@Mail.ru
10:23 17.02.2026
Мишустин поручил привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты
Мишустин поручил привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не позднее 1 мая подготовить предложения по дополнительным механизмам привлечения инвесторов на инфраструктурные проекты, сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.
"Реализация инфраструктурных проектов также нашла отражение в документе. Минфину и Минстрою вместе с Минэкономразвития, Минтрансом при участии Банка России предстоит не позднее 1 мая подготовить предложения по дополнительным механизмам привлечения средств частных инвесторов для реализации таких проектов", - говорится в сообщении кабмина о поручениях премьер-министра.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Госдуме объяснили, что делать при резком росте платежа за ЖКХ
15 февраля, 02:54
 
