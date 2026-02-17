https://ria.ru/20260217/mishustin-2074880806.html
Мишустин поручил привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты
Мишустин поручил привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты - РИА Новости, 17.02.2026
Мишустин поручил привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не позднее 1 мая подготовить предложения по дополнительным механизмам привлечения инвесторов на инфраструктурные... РИА Новости, 17.02.2026
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
Мишустин поручил привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты
Мишустин ждет к 1 мая предложений по привлечению инвесторов в инфраструктуру