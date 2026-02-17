Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования ЖКХ
10:09 17.02.2026
Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования ЖКХ
жкх
россия
михаил мишустин
россия
жкх, россия, михаил мишустин
ЖКХ, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ для обеспечения сбалансированной тарифной политики, сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.
"Ещё один важный аспект работы связан с финансовым оздоровлением сферы ЖКХ. Он предполагает проработку изменений нормативного регулирования в части обеспечения сбалансированной тарифной политики", - говорится в сообщении кабмина о поручениях премьер-министра.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
16 февраля, 04:18
 
ЖКХРоссияМихаил Мишустин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
