Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ
10:07 17.02.2026
Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ
Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ
экономика
россия
михаил мишустин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года с учётом современных требований к этим секторам экономики, выполнить данное поручение необходимо не позднее 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.
"Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года должна быть актуализирована с учётом современных требований к этим секторам экономики не позднее 1 октября. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этой работой займётся Минстрой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Им, в частности, предстоит разработать меры по технологическому развитию строительной отрасли в разрезе гражданского, транспортного, промышленного и жилищного строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с учётом перехода на цифровые решения и необходимости повышения производительности труда.
Среди других направлений актуализации – разработка мер по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, снижению стоимости строительства жилья, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года (его необходимо сформировать Минтрансу вместе с Минпромторгом, Минстроем и другими федеральными органами) и развитием международных транспортных коридоров.
План реализации обновлённой Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства должен быть внесён в правительство до 15 ноября.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
16 февраля, 04:18
 
