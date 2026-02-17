Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года с учётом современных требований к этим секторам экономики, выполнить данное поручение необходимо не позднее 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.