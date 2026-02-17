https://ria.ru/20260217/miroshnik-2074885200.html
Мирошник заявил об обострении атак БПЛА ВСУ перед переговорами в Женеве
Мирошник заявил об обострении атак БПЛА ВСУ перед переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Мирошник заявил об обострении атак БПЛА ВСУ перед переговорами в Женеве
Переговоры в Женеве по Украине сопровождаются обострением атак БПЛА ВСУ по регионам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
женева (город)
россия
украина
родион мирошник
дмитрий песков
владимир мединский
женева (город)
россия
украина
2026
Мирошник заявил об обострении атак БПЛА ВСУ перед переговорами в Женеве
Мирошник: переговоры в Женеве сопровождаются обострением атак БПЛА ВСУ