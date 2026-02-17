https://ria.ru/20260217/mikael-2074943046.html
В Ереване выписали из больницы архиепископа Микаэла, перенесшего операции
В Ереване выписали из больницы архиепископа Микаэла, перенесшего операции
В Ереване выписали из больницы архиепископа Микаэла, перенесшего операции
Перенесшего две операции архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, приговоренного в 2025 году к двум годам лишения свободы, выписали из... РИА Новости, 17.02.2026
В Ереване выписали из больницы архиепископа Микаэла, перенесшего операции
Перенесшего две операции архиепископа Микаэла выписали из больницы в Ереване
ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Перенесшего две операции архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, приговоренного в 2025 году к двум годам лишения свободы, выписали из ереванского медцентра "Измирлян", передает корреспондент РИА Новости.
Священнослужителя проводили директор центра Армен Чарчян и лечащие врачи.
Находящегося под домашним арестом архиепископа доставят в Гюмри
, где находится его резиденция главы Ширакской епархии.
Ранее в медцентре сообщили, что состояние здоровья священнослужителя оценивается как удовлетворительное, он продолжит оставаться под надзором властей.
В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана
Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными. Шестого февраля 2026 года апелляционный суд Армении
перевел архиепископа под домашний арест.
Священнослужитель был прооперирован в медицинском центре "Измирлян" в конце декабря 2025 года и в начале февраля 2026 года.