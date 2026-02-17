В Ереване выписали из больницы архиепископа Микаэла, перенесшего операции

ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Перенесшего две операции архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, приговоренного в 2025 году к двум годам лишения свободы, выписали из ереванского медцентра "Измирлян", передает корреспондент РИА Новости.

Священнослужителя проводили директор центра Армен Чарчян и лечащие врачи.

Находящегося под домашним арестом архиепископа доставят в Гюмри , где находится его резиденция главы Ширакской епархии.

Ранее в медцентре сообщили, что состояние здоровья священнослужителя оценивается как удовлетворительное, он продолжит оставаться под надзором властей.

В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными. Шестого февраля 2026 года апелляционный суд Армении перевел архиепископа под домашний арест.