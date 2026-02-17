Активисты МГЕР поздравят бойцов СВО с 23 февраля в Донбассе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской Роты" поздравят бойцов спецоперации с Днем защитника Отечества, передадут гуманитарную помощь, подарки и детские письма, а также проведут мероприятия для юных жителей исторических регионов РФ, сообщили на сайте партии.

В Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области отправился 109-й отряд добровольцев.

"Волонтёры 109-го отряда гуманитарной миссии продолжат системную работу в пунктах временного размещения. Мы также обязательно поздравим наших защитников, передадим им подарки и детские письма", - цитируют в публикации председателя МГЕР Антона Демидова.