Активисты МГЕР поздравят бойцов СВО с 23 февраля в Донбассе
17.02.2026
Активисты МГЕР поздравят бойцов СВО с 23 февраля в Донбассе
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской Роты" поздравят бойцов спецоперации с Днем защитника Отечества, передадут гуманитарную помощь,... РИА Новости, 17.02.2026
Активисты МГЕР поздравят бойцов СВО с 23 февраля в Донбассе
МГЕР и «Волонтёрская Рота» поздравят бойцов СВО с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской Роты" поздравят бойцов спецоперации с Днем защитника Отечества, передадут гуманитарную помощь, подарки и детские письма, а также проведут мероприятия для юных жителей исторических регионов РФ, сообщили на сайте партии.
В Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области отправился 109-й отряд добровольцев.
"Волонтёры 109-го отряда гуманитарной миссии продолжат системную работу в пунктах временного размещения. Мы также обязательно поздравим наших защитников, передадим им подарки и детские письма", - цитируют в публикации председателя МГЕР Антона Демидова.
На сайте напомнили, что отряд добровольцев "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" постоянно находится в Донбассе и на освобождённых территориях с 30 марта 2022 года. Волонтёры оказывают адресную помощь местным жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют донорские акции и регулярно доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим.