ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций
ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций
Банк России установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций, сообщил регулятор. РИА Новости, 17.02.2026
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Банк России установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций, сообщил регулятор.
"Банк России расширил число некредитных финансовых организаций, которые должны повысить уровень защиты информации при проведении финансовых операций с клиентами... Регулятор установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций (МФО)", - говорится в сообщении
Отмечается, что они будут обязаны применять антивирусные средства и регистрировать события, связанные с защитой информации. Нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января.
Кроме того, теперь все страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и регистраторы должны будут реализовывать дополнительные меры, чтобы защищать информацию. К примеру, не реже одного раза в три года они будут обязаны "с учетом требований национального стандарта" привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень такой защиты.
Компании также должны будут оценивать свое программное обеспечение и мобильные приложения, в том числе предоставляемые клиентам, с точки зрения соответствия требованиям безопасности.