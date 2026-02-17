ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций

Отмечается, что они будут обязаны применять антивирусные средства и регистрировать события, связанные с защитой информации. Нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января.

Кроме того, теперь все страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и регистраторы должны будут реализовывать дополнительные меры, чтобы защищать информацию. К примеру, не реже одного раза в три года они будут обязаны "с учетом требований национального стандарта" привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень такой защиты.