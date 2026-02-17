Рейтинг@Mail.ru
ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 17.02.2026 (обновлено: 10:22 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/mfo-2074880497.html
ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций
ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций - РИА Новости, 17.02.2026
ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций
Банк России установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций, сообщил регулятор. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:21:00+03:00
2026-02-17T10:22:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
https://ria.ru/20251126/tsb-2057765373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил требования к защите информации для микрофинансовых организаций

ЦБ РФ расширил требования к защите информации для микрофинансовых организаций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Банк России установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций, сообщил регулятор.
«
"Банк России расширил число некредитных финансовых организаций, которые должны повысить уровень защиты информации при проведении финансовых операций с клиентами... Регулятор установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций (МФО)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они будут обязаны применять антивирусные средства и регистрировать события, связанные с защитой информации. Нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января.
Кроме того, теперь все страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и регистраторы должны будут реализовывать дополнительные меры, чтобы защищать информацию. К примеру, не реже одного раза в три года они будут обязаны "с учетом требований национального стандарта" привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень такой защиты.
Компании также должны будут оценивать свое программное обеспечение и мобильные приложения, в том числе предоставляемые клиентам, с точки зрения соответствия требованиям безопасности.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Банк России призвал МФО прекратить навязывание дополнительных услуг
26 ноября 2025, 16:35
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала