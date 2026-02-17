Гены Мерца позволяют ему долго заниматься политикой, заявил генсек ХДС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХДС) Карстен Линнеманн заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц обладает "генами, позволяющими ему еще долго заниматься политикой".

"Он сам сказал: его отцу больше 100 лет, его матери чуть меньше. Так что у него гены, позволяющие ему еще очень долго заниматься политикой", - заявил Линнеманн в интервью журналу Stern

Линнеманн ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли ХДС выдвигать Мерца в качестве кандидата на пост канцлера на следующих федеральных выборах.

"Я предполагаю, но это не тот вопрос, который возникает в 2026 году", - сказал он.

Съезд ХДС пройдет с 20 по 21 февраля в Штутгарте , среди участников ожидается в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель . В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии ХДС. Сообщается, что 70-летний Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание и планирует выступить с речью.