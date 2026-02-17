Рейтинг@Mail.ru
Гены Мерца позволяют ему долго заниматься политикой, заявил генсек ХДС - РИА Новости, 17.02.2026
14:09 17.02.2026
Гены Мерца позволяют ему долго заниматься политикой, заявил генсек ХДС
Гены Мерца позволяют ему долго заниматься политикой, заявил генсек ХДС - РИА Новости, 17.02.2026
Гены Мерца позволяют ему долго заниматься политикой, заявил генсек ХДС
Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХДС) Карстен Линнеманн заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц обладает "генами, позволяющими ему еще долго... РИА Новости, 17.02.2026
в мире, германия, штутгарт, фридрих мерц, ангела меркель, хдс/хсс
В мире, Германия, Штутгарт, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, ХДС/ХСС
Гены Мерца позволяют ему долго заниматься политикой, заявил генсек ХДС

Линнеманн: Мерц обладает генами, позволяющими ему долго заниматься политикой

© REUTERS / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХДС) Карстен Линнеманн заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц обладает "генами, позволяющими ему еще долго заниматься политикой".
"Он сам сказал: его отцу больше 100 лет, его матери чуть меньше. Так что у него гены, позволяющие ему еще очень долго заниматься политикой", - заявил Линнеманн в интервью журналу Stern.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала
Вчера, 08:00
Линнеманн ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли ХДС выдвигать Мерца в качестве кандидата на пост канцлера на следующих федеральных выборах.
"Я предполагаю, но это не тот вопрос, который возникает в 2026 году", - сказал он.
Съезд ХДС пройдет с 20 по 21 февраля в Штутгарте, среди участников ожидается в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии ХДС. Сообщается, что 70-летний Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание и планирует выступить с речью.
Мерц отметил свой день рождения 11 ноября, ему исполнилось 70 лет. Он стал самым возрастным действующим канцлером Германии со времен Конрада Аденауэра, который покинул свой пост в 1963 году в возрасте 87 лет.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Медведев назвал Мерца бесом
13 февраля, 22:11
 
В миреГерманияШтутгартФридрих МерцАнгела МеркельХДС/ХСС
 
 
Версия 2023.1 Beta
