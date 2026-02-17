МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На переговорах в Женеве нужно признать красные линии России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Необходимо устранить первопричины причины этого конфликта, включая утвердить абсолютный ОТКАЗ Украины от членства в НАТО", — говорится в публикации.
Он добавил, что лидерам ЕС нужно понять, что Украина в НАТО - это главная красная линия для России, и что она будет готова сделать все, чтобы не допустить этого.
Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
