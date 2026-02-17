Рейтинг@Mail.ru
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 17.02.2026 (обновлено: 17:16 17.02.2026)
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
На переговорах в Женеве нужно признать красные линии России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Необходимо устранить... РИА Новости, 17.02.2026
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве

Мема: на переговорах в Женеве нужно признать красные линии России

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На переговорах в Женеве нужно признать красные линии России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Необходимо устранить первопричины причины этого конфликта, включая утвердить абсолютный ОТКАЗ Украины от членства в НАТО", — говорится в публикации.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Президент Чехии высказался об окончании конфликта на Украине
Вчера, 10:23
Он добавил, что лидерам ЕС нужно понять, что Украина в НАТО - это главная красная линия для России, и что она будет готова сделать все, чтобы не допустить этого.

Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Вчера, 09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЖенева (город)УкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
