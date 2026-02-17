Рейтинг@Mail.ru
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/meksika-2075052310.html
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 17.02.2026
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Мексика отказалась от полноценного участия в созданном по инициативе США "Совете мира" и примет участие в его работе только в качестве наблюдателя, заявила... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:43:00+03:00
2026-02-17T19:43:00+03:00
в мире
мексика
палестина
сша
клаудия шейнбаум
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62159/67/621596781_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_79b4461b590a0ec6c5720d336eeb1dfd.jpg
https://ria.ru/20260217/polsha-2074980242.html
https://ria.ru/20260216/izrail-2074747200.html
мексика
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62159/67/621596781_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_a8ea43363ad252cc7404199ffcbd31ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, палестина, сша, клаудия шейнбаум, дональд трамп, оон
В мире, Мексика, Палестина, США, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп, ООН
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе

Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе, будет наблюдателем

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Мексика отказалась от полноценного участия в созданном по инициативе США "Совете мира" и примет участие в его работе только в качестве наблюдателя, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
"Мы направили официальное сообщение. В нем говорится, что мы признаем стремление к миру в любом формате, который открывается, но когда речь идет о мире на Ближнем Востоке и о Палестине, учитывая, что мы признаем Палестину как государство, важно участие обоих государств - Израиля и Палестины, а это не предусмотрено во встрече", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Вчера, 15:44
По словам главы государства, Мексике было предложено присоединиться к инициативе либо как участнику, либо в статусе наблюдателя. Совместно с МИД было принято решение отправить на первую встречу посла Мексики при ООН Эктора Васконселоса в статусе наблюдателя.
"Совет мира" создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
США заявляли о намерении привлечь к работе около 35 стран, включая регионы Латинской Америки и Ближнего Востока.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Палестина опасается аннексии Израилем территорий до заседания Совета мира
16 февраля, 17:00
 
В миреМексикаПалестинаСШАКлаудия ШейнбаумДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала