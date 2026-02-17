Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальные приоритеты России формируются на основе оценки внешних и внутренних вызовов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Все приоритеты формируются на основе комплексного анализа социально-экономической ситуации, оценке внешних и внутренних вызовов", - сказал он в ходе выступления.