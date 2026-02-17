Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России - РИА Новости, 17.02.2026
14:33 17.02.2026 (обновлено: 17:12 17.02.2026)
Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России
Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России - РИА Новости, 17.02.2026
Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России
Национальные приоритеты России формируются на основе оценки внешних и внутренних вызовов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий
2026-02-17T14:33:00+03:00
2026-02-17T17:12:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России

Медведев: приоритеты России формируются исходя из внешних и внутренних вызовов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на итоговом дне обучения для участников курса "Основы российской государственности". 17 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на итоговом дне обучения для участников курса Основы российской государственности. 17 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на итоговом дне обучения для участников курса "Основы российской государственности". 17 февраля 2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальные приоритеты России формируются на основе оценки внешних и внутренних вызовов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев выступил перед выпускниками курса "Основы российской государственности" – представителями ведущих российских компаний, которые входят в управленческое ядро страны.
"Все приоритеты формируются на основе комплексного анализа социально-экономической ситуации, оценке внешних и внутренних вызовов", - сказал он в ходе выступления.
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
