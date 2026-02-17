https://ria.ru/20260217/medvedev-2074959927.html
Медведев рассказал, из чего формируются приоритеты России
Национальные приоритеты России формируются на основе оценки внешних и внутренних вызовов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 17.02.2026
