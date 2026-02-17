https://ria.ru/20260217/medvedev-2074953984.html
Медведев рассказал, за что сегодня сражаются российские военные
Медведев рассказал, за что сегодня сражаются российские военные
Российские военнослужащие сегодня сражаются за суверенитет страны - независимость внешнего курса и самостоятельность во внутренней политике, заявил председатель РИА Новости, 17.02.2026
Медведев: российские военные сегодня сражаются за суверенитет страны