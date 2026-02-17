Рейтинг@Mail.ru
Россияне определяют будущее государства, заявил Медведев - РИА Новости, 17.02.2026
14:13 17.02.2026 (обновлено: 14:24 17.02.2026)
Россияне определяют будущее государства, заявил Медведев
Россияне определяют будущее государства, заявил Медведев - РИА Новости, 17.02.2026
Россияне определяют будущее государства, заявил Медведев
Граждане России определяют будущее государства, это и есть подлинный суверенитет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.02.2026
россия, дмитрий медведев, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Россияне определяют будущее государства, заявил Медведев

Медведев: граждане России определяют будущее страны

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Граждане России определяют будущее государства, это и есть подлинный суверенитет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев выступил перед выпускниками курса "Основы российской государственности" во вторник.
"В Конституции ведь прямо определено, что народ является источником власти в нашей стране, а значит, именно граждане нашей страны определяют будущее нашего государства, это, по сути, и есть подлинный суверенитет", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
11 февраля, 19:47
 
Россия Дмитрий Медведев Политика
 
 
