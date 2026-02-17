https://ria.ru/20260217/medvedev-2074953656.html
Россияне определяют будущее государства, заявил Медведев
Граждане России определяют будущее государства, это и есть подлинный суверенитет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.02.2026
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Граждане России определяют будущее государства, это и есть подлинный суверенитет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
выступил перед выпускниками курса "Основы российской государственности" во вторник.
"В Конституции ведь прямо определено, что народ является источником власти в нашей стране, а значит, именно граждане нашей страны определяют будущее нашего государства, это, по сути, и есть подлинный суверенитет", - сказал Медведев.