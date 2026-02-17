https://ria.ru/20260217/medvedev-2074914821.html
В Подмосковье простились с историком Роем Медведевым
Прощание с историком Роем Медведевым завершилось в одинцовском морге в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
рой медведев
московская область (подмосковье)
общество
московская область (подмосковье)
ОДИНЦОВО (Московская область), 17 фев - РИА Новости. Прощание с историком Роем Медведевым завершилось в одинцовском морге в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Историк умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Как рассказала РИА Новости его невестка Светлана, причиной смерти стали отек мозга и ишемическая болезнь сердца.
Прощание с Медведевым прошло во вторник в одинцовском морге. Родные и близкие с цветами собрались в траурном зале, чтобы проводить историка в последний путь.
Похороны пройдут после кремации на подмосковном Лайковском кладбище.