В Подмосковье началось прощание с историком Роем Медведевым
В Подмосковье началось прощание с историком Роем Медведевым
Прощание с историком Роем Медведевым началось в одинцовском морге в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
В морге в Одинцово началось прощание с историком Роем Медведевым