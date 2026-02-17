Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасли четверых человек из пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 17.02.2026
22:34 17.02.2026
В Севастополе спасли четверых человек из пожара в многоквартирном доме
В Севастополе спасли четверых человек из пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 17.02.2026
В Севастополе спасли четверых человек из пожара в многоквартирном доме
Четверых человек спасли из горящей и задымленной квартир в Севастополе, сообщает городское управление МЧС. РИА Новости, 17.02.2026
происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе спасли четверых человек из пожара в многоквартирном доме

МЧС: в Севастополе спасли четверых человек из пожара в многоквартирном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Четверых человек спасли из горящей и задымленной квартир в Севастополе, сообщает городское управление МЧС.
"Площадь пожара четыре квадратных метра, горела мебель на кухне. Оттуда спасли двоих человек. Также с применением устройств защиты органов дыхания вывели на свежий воздух из соседней задымлённой квартиры ещё двоих – взрослого и ребёнка. Десятерых граждан эвакуировали", - говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в квартире дома по проспекту Генерала Острякова. На данный момент пожар ликвидирован, причины устанавливаются.
