В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю

"Пользователи Мax создали более миллиона приватных каналов за неделю. Их совокупная аудитория превысила десять миллионов человек", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в среднем пользователи создают 145 тысяч приватных каналов в сутки. Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля - в этот день было создано 276 тысяч приватных каналов.