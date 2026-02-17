Рейтинг@Mail.ru
В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю - РИА Новости, 17.02.2026
13:17 17.02.2026
В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю
В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю
Пользователи национальной платформы Max из России и Белоруссии создали более 1 миллиона приватных каналов за неделю, а их совокупная аудитория превысила 10... РИА Новости, 17.02.2026
технологии, россия, белоруссия, общество, мессенджер max
Технологии, Россия, Белоруссия, Общество, Мессенджер Max
В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю

Пользователи МAX создали более миллиона приватных каналов за неделю

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пользователи национальной платформы Max из России и Белоруссии создали более 1 миллиона приватных каналов за неделю, а их совокупная аудитория превысила 10 миллионов человек, рассказали в пресс-службе нацмессенджера.
Возможность создавать приватные каналы в Мах появилась у пользователей из России и Белоруссии 10 февраля. Автор канала может пригласить новых подписчиков по ссылке. Если же администратор выберет в настройках канала опцию "Заявка на вступление", подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки на вступление.
"Пользователи Мax создали более миллиона приватных каналов за неделю. Их совокупная аудитория превысила десять миллионов человек", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в среднем пользователи создают 145 тысяч приватных каналов в сутки. Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля - в этот день было создано 276 тысяч приватных каналов.
Заголовок открываемого материала