Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии

ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на утреннюю пробежку в индийском городе Мумбаи во время своего визита в страну, сообщает телеканал India Today.
Ранее французский лидер прибыл в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля.
"Среди привычного потока людей, прогуливающихся утром по знаменитой набережной Марин Драйв, был президент Франции, которой прибыл со своей супругой (Брижит Макрон – ред.) вчера вечером в Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. Эммануэль Макрон, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки", - говорится в материале.
В ходе утренней пробежки французского лидера сопровождала его охрана. Видео, на котором Макрон в окружении своей охраны бежит по набережной, стало вирусным в социальных сетях, передает телеканал.