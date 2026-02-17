Рейтинг@Mail.ru
Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии - РИА Новости, 17.02.2026
13:11 17.02.2026
Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии
Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии
Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на утреннюю пробежку в индийском городе Мумбаи во время своего визита в страну, сообщает телеканал India Today. РИА Новости, 17.02.2026
Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии

Макрон вышел на утреннюю пробежку во время визита в Мумбаи

© Кадр видео из соцсетей Президент Франции Эммануэль Макрон во время пробежки в индийском городе Мумбаи
 Президент Франции Эммануэль Макрон во время пробежки в индийском городе Мумбаи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пробежки в индийском городе Мумбаи
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на утреннюю пробежку в индийском городе Мумбаи во время своего визита в страну, сообщает телеканал India Today.
Ранее французский лидер прибыл в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля.
"Среди привычного потока людей, прогуливающихся утром по знаменитой набережной Марин Драйв, был президент Франции, которой прибыл со своей супругой (Брижит Макрон – ред.) вчера вечером в Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. Эммануэль Макрон, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки", - говорится в материале.
В ходе утренней пробежки французского лидера сопровождала его охрана. Видео, на котором Макрон в окружении своей охраны бежит по набережной, стало вирусным в социальных сетях, передает телеканал.
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене
