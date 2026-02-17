Рейтинг@Mail.ru
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние - РИА Новости, 17.02.2026
10:04 17.02.2026
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится ускорить назначение своих союзников на ключевые должности, чтобы ограничить власть на посту преемника, который... РИА Новости, 17.02.2026
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние

Politico: Макрон стремится ограничить власть потенциального правого преемника

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон стремится ускорить назначение своих союзников на ключевые должности, чтобы ограничить власть на посту преемника, который может оказаться политиком правых взглядов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Французский лидер ускоряет назначение ключевых кадров и ставит своих лоялистов на высшие должности, чтобы укрепить свое влияние и помешать "Национальному объединению" (правая парламентская партия - ред.) реализовывать свою популистскую программу", - говорится в статье.
Отмечается, что назначение главой французского генштаба Фабьена Мандона, считающегося опытным и авторитетным деятелем, было отчасти продиктовано стремлением противостоять ряду инициатив "Национального объедения", включая потенциальный выход Парижа из объединенного командования НАТО.
Также подчеркивается, что значительные изменения также происходят в МИД Франции, тогда как в ближайшие месяцы дипмиссии страны более чем в 60 точках мира получат новых послов.
По словам источников, кадровые перестановки выходят далеко за рамки попыток Макрона закрепить за собой место в истории, а направлены на страхование Франции от потенциальных потрясений, которые может вызвать приход "Национального объединения" к власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Казнокрады и предатели: французская элита показала свое истинное лицо
14 февраля, 08:00
 
