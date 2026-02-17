https://ria.ru/20260217/makron-2074874694.html
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние - РИА Новости, 17.02.2026
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится ускорить назначение своих союзников на ключевые должности, чтобы ограничить власть на посту преемника, который... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:04:00+03:00
2026-02-17T10:04:00+03:00
2026-02-17T10:04:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
https://ria.ru/20260214/frantsiya-2074247597.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, нато
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, НАТО
Politico узнало, как Макрон планирует укрепить свое влияние
Politico: Макрон стремится ограничить власть потенциального правого преемника