Дрон ВСУ натовского производства разрушил жилой дом в Макеевке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 17.02.2026
Дрон ВСУ натовского производства разрушил жилой дом в Макеевке
Дрон ВСУ натовского производства разрушил жилой дом в Макеевке - РИА Новости, 17.02.2026
Дрон ВСУ натовского производства разрушил жилой дом в Макеевке
Жилой дом в Макеевке ДНР разрушен в результате атаки беспилотника ВСУ производства стран НАТО разрушен жилой дом в Макеевке в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2026
Дрон ВСУ натовского производства разрушил жилой дом в Макеевке

СК: в Макеевке при атаке дрона ВСУ производства НАТО поврежден частный жилой дом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Жилой дом в Макеевке ДНР разрушен в результате атаки беспилотника ВСУ производства стран НАТО разрушен жилой дом в Макеевке в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
«
"Производится фиксация вооруженной атаки на частный жилой сектор Червоногвардейского района Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом, который уничтожен полностью... В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО", - сказал сотрудник СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты БПЛА самолетного типа с надписями на украинском языке. Попадание дрона пришлось рядом с домом, в результате чего он получил существенные повреждения и загорелся.
По словам очевидцев, в момент атаки в доме находилась женщина, однако обошлось без пострадавших.
