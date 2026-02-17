Дрон ВСУ натовского производства разрушил жилой дом в Макеевке

ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Жилой дом в Макеевке ДНР разрушен в результате атаки беспилотника ВСУ производства стран НАТО разрушен жилой дом в Макеевке в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.

"Производится фиксация вооруженной атаки на частный жилой сектор Червоногвардейского района Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом, который уничтожен полностью... В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО", - сказал сотрудник СК РФ.

Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты БПЛА самолетного типа с надписями на украинском языке. Попадание дрона пришлось рядом с домом, в результате чего он получил существенные повреждения и загорелся.