В Махачкале из зоны утечки газа эвакуировали около 20-25 человек

МАХАЧКАЛА, 17 фев - РИА Новости. Около 20-25 человек эвакуированы в Махачкале из зоны утечки газа после пожара на газонакопительной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В понедельник произошло возгорание цистерны со сжиженным газом на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы
. По данным следствия, при перекачке газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары из-за образовавшейся искры статического электричества произошел пожар. Оператор станции получил ожоги, от которых скончался. Власти Махачкалы ввели в городе режим повышенной готовности.
"Из ближайших к станции домов эвакуированы около 20-25 человек", – рассказали в мэрии.
В Telegram-канале администрации Махачкалы сообщается, что пункт временного размещения развернут на базе школы №6. ПВР будет оснащен всем необходимым для комфортного пребывания до 50 человек. Там оборудуют комнату матери и ребенка, зону для организации питания, а также необходимые бытовые помещения.