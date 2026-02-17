В Махачкале из зоны утечки газа эвакуировали около 20-25 человек

МАХАЧКАЛА, 17 фев - РИА Новости. Около 20-25 человек эвакуированы в Махачкале из зоны утечки газа после пожара на газонакопительной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"Из ближайших к станции домов эвакуированы около 20-25 человек", – рассказали в мэрии.

В Telegram-канале администрации Махачкалы сообщается, что пункт временного размещения развернут на базе школы №6. ПВР будет оснащен всем необходимым для комфортного пребывания до 50 человек. Там оборудуют комнату матери и ребенка, зону для организации питания, а также необходимые бытовые помещения.