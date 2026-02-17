Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 17.02.2026 (обновлено: 12:04 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/lukashenko-2074916508.html
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран - РИА Новости, 17.02.2026
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержал идею МИД России об объединении находящихся под санкциями стран: если они объединятся, то... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:55:00+03:00
2026-02-17T12:04:00+03:00
александр лукашенко
россия
китай
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_482:150:2400:1229_1920x0_80_0_0_2ab92a92e0dcf708a82e14dbd94b5e12.jpg
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074717464.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_687:0:2310:1217_1920x0_80_0_0_1f47c246735fdee06940421aaadad8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, россия, китай, белоруссия
Александр Лукашенко, Россия, Китай, Белоруссия
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран

Лукашенко поддержал идею МИД РФ об объединении находящихся под санкциями стран

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержал идею МИД России об объединении находящихся под санкциями стран: если они объединятся, то испугаются сами инициаторы ограничений.
"Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции", - сказал Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год. Его слова приводит агентство Белта.
Он отметил, что под прямыми санкциями сегодня уже 50 стран мира, а "вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств".
"И вот министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства – ред.), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он", - заявил глава белорусского государства.
По его словам, надо, что эти страны "объединились и показали свою силу и мощь".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко рассказал, как передал представителям Франции "месседж" от Путина
16 февраля, 15:12
 
Александр ЛукашенкоРоссияКитайБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала