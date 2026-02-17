https://ria.ru/20260217/lukashenko-2074916508.html
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран - РИА Новости, 17.02.2026
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержал идею МИД России об объединении находящихся под санкциями стран: если они объединятся, то...
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержал идею МИД России об объединении находящихся под санкциями стран: если они объединятся, то испугаются сами инициаторы ограничений.
"Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции", - сказал Лукашенко
, принимая отчет правительства за 2025 год. Его слова приводит агентство Белта.
Он отметил, что под прямыми санкциями сегодня уже 50 стран мира, а "вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств".
"И вот министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства – ред.), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай
. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он", - заявил глава белорусского государства.
По его словам, надо, что эти страны "объединились и показали свою силу и мощь".