Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат энергоснабжение новой станции "Луганская" строящейся Бирюлевской линии столичного метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Строительство новой Бирюлевской линии метро - важный проект, все ее станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. Проведем соответствующие мероприятия по подключению к электросетям станции "Луганская", расположенной в районе Царицыно", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что специалисты АО "ОЭК" проложат две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью более двух километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составит почти 9 тысяч киловатт по третьей категории надежности.

"Распределительные сети напряжением 20 киловольт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - добавил он.