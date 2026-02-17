Рейтинг@Mail.ru
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:09 17.02.2026
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская" - РИА Новости, 17.02.2026
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат энергоснабжение новой станции "Луганская" строящейся Бирюлевской линии столичного метро, сообщил... РИА Новости, 17.02.2026
москва
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"

Новая станция метро "Луганская" в Москве получит электроснабжение

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат энергоснабжение новой станции "Луганская" строящейся Бирюлевской линии столичного метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Строительство новой Бирюлевской линии метро - важный проект, все ее станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. Проведем соответствующие мероприятия по подключению к электросетям станции "Луганская", расположенной в районе Царицыно", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что специалисты АО "ОЭК" проложат две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью более двух километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составит почти 9 тысяч киловатт по третьей категории надежности.
"Распределительные сети напряжением 20 киловольт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры.
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Самые необычные находки при строительстве метро в Москве
10 февраля, 18:01
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосковский метрополитен
 
 
