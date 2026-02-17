https://ria.ru/20260217/luganskaya-2074876182.html
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская" - РИА Новости, 17.02.2026
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат энергоснабжение новой станции "Луганская" строящейся Бирюлевской линии столичного метро, сообщил... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:09:00+03:00
2026-02-17T10:09:00+03:00
2026-02-17T10:09:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764843832_0:134:3135:1897_1920x0_80_0_0_a317c65b49869034338880854d0955aa.jpg
https://ria.ru/20260210/metro-2073422253.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764843832_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_ead8a44aa9b49f741504f0f3c100636c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, московский метрополитен
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московский метрополитен
Специалисты обеспечат энергоснабжение новой станции метро "Луганская"
Новая станция метро "Луганская" в Москве получит электроснабжение
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечат энергоснабжение новой станции "Луганская" строящейся Бирюлевской линии столичного метро, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Строительство новой Бирюлевской линии метро - важный проект, все ее станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. Проведем соответствующие мероприятия по подключению к электросетям станции "Луганская", расположенной в районе Царицыно", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что специалисты АО "ОЭК" проложат две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью более двух километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составит почти 9 тысяч киловатт по третьей категории надежности.
"Распределительные сети напряжением 20 киловольт характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры.