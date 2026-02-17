Молодая мама из Новосибирска выиграла в лотерею треть миллиарда рублей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Молодая мама из Новосибирска выиграла в новогоднем тираже "Русского лото" более 300 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото" .

В прошлом Людмила владела турагентством, а до того работала администратором в гостинице. Теперь она намерена снова открыть собственный бизнес и вложить часть выигрыша в создание дома отдыха или небольшой гостиницы в Алтайском или Краснодарском краях.