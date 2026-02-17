Молодая мама из Новосибирска выиграла в лотерею треть миллиарда рублей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Молодая мама из Новосибирска выиграла в новогоднем тираже "Русского лото" более 300 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Одним из трех лотерейных мультимиллионеров, разделивших главный приз "Новогоднего миллиарда — 2026" от "Русского лото" и выигравшим 333 333 333 рубля, стала жительница Новосибирска, логист и молодая мама Людмила Федорова. Билет, который оказался для девушки судьбоносным, был приобретен 15 декабря 2025 года в мобильном приложении", — говорится в релизе.
Победительница покупала билеты новогоднего тиража по несколько штук в разные дни, в основном выбирая числа, совпадающие с датами рождения близких. Выигрышный билет она купила в мобильном приложении "Столото" наобум, не глядя на числа.
На выигрыш жительница Новосибирска планирует поменять машину, купить квартиру побольше, помочь родителям, а часть денег положить в банк. Кроме того, она хочет исполнить давнюю мечту: отправиться с мужем и дочкой на Карибские острова.
В прошлом Людмила владела турагентством, а до того работала администратором в гостинице. Теперь она намерена снова открыть собственный бизнес и вложить часть выигрыша в создание дома отдыха или небольшой гостиницы в Алтайском или Краснодарском краях.