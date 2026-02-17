Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году - РИА Новости, 17.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:03 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/liksutov-2074886915.html
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году - РИА Новости, 17.02.2026
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году
За прошедший год выпуск аккумуляторов в Москве увеличился на 3,7%, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:03:00+03:00
2026-02-17T11:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074885929_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_feb12f5d7038b68401fab29649b128f8.jpg
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году

Ликсутов: Москва нарастила выпуск аккумуляторов за 2025 год на 3,7%

Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. За прошедший год выпуск аккумуляторов в Москве увеличился на 3,7%, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица активно развивает индустриальный потенциал по созданию энергонакопителей по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
"Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 году вырос на 3,7 процента по сравнению с 2024 годом", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
В Москве идет активное развитие сфер создания электромобилестроения. Так, в этой отрасли действует компания "Альфа Автоматив Техноложиз". Она создана для локализации выпуска изделий зарубежных автопроизводителей и изготавливает внешние и структурные компоненты кузова различных видов транспорта.
Также на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" сформирован кластер для развития отрасли. В нем создаются электромобили, спецтехника и аккумуляторные батареи. Одна из компаний-резидентов создает микроэлектронику для нужд авто- и электромобилестроения, другие предприятия – поставляют электрозарядные станции для Москвы.
Помимо этого, столичный мэр Сергей Собянин осмотрел ход строительства двух заводов, на которых будут производить аккумуляторные ячейки и батареи. Предприятия появятся на территории ОЭЗ "Технополис Москва".
Ранее Ликсутов рассказал, что предприятие "ИнтехПро" вошло в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", компания реализует проект по производству компьютеров с использованием российских электронных компонентов и печатных плат.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
