Ликсутов: Москва увеличила производство аккумуляторов в 2025 году

За прошедший год выпуск аккумуляторов в Москве увеличился на 3,7%, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. За прошедший год выпуск аккумуляторов в Москве увеличился на 3,7%, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица активно развивает индустриальный потенциал по созданию энергонакопителей по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
"Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 году вырос на 3,7 процента по сравнению с 2024 годом", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
В Москве идет активное развитие сфер создания электромобилестроения. Так, в этой отрасли действует компания "Альфа Автоматив Техноложиз". Она создана для локализации выпуска изделий зарубежных автопроизводителей и изготавливает внешние и структурные компоненты кузова различных видов транспорта.
Также на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" сформирован кластер для развития отрасли. В нем создаются электромобили, спецтехника и аккумуляторные батареи. Одна из компаний-резидентов создает микроэлектронику для нужд авто- и электромобилестроения, другие предприятия – поставляют электрозарядные станции для Москвы.
Помимо этого, столичный мэр Сергей Собянин осмотрел ход строительства двух заводов, на которых будут производить аккумуляторные ячейки и батареи. Предприятия появятся на территории ОЭЗ "Технополис Москва".
Ранее Ликсутов рассказал, что предприятие "ИнтехПро" вошло в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", компания реализует проект по производству компьютеров с использованием российских электронных компонентов и печатных плат.