Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете - РИА Новости, 17.02.2026
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете
После произошедшего в понедельник вечером падения лифта в гостинице на Пхукете двое из шести пострадавших россиян остаются в больнице с травмами ног средней... РИА Новости, 17.02.2026
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете
Генконсул Иванов: 2 россиян остаются в больнице после падения лифта на Пхукете