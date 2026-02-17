Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете
13:06 17.02.2026 (обновлено: 13:31 17.02.2026)
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете
пхукет (остров), россия, в мире
Пхукет (остров), Россия, В мире
Генконсул рассказал о россиянах, пострадавших при падении лифта на Пхукете

Лифт. Архивное фото
БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. После произошедшего в понедельник вечером падения лифта в гостинице на Пхукете двое из шести пострадавших россиян остаются в больнице с травмами ног средней тяжести, остальные выписаны из больницы, сообщил РИА Новости во вторник генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"После падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol в больницы Пхукета были доставлены 6 граждан России. В настоящее время в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны", - заявил агентству глава российского консульского учреждения.
Пхукет (остров)РоссияВ мире
 
 
