ФАС снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Цены на жизненно необходимые препараты для лечения рака предстательной железы, немелкоклеточного рака легких, рака молочной железы, а также применяемый при нейтропении биоаналоговый препарат в среднем снижены на 31% от средней стоимости их реализации в 2025 году и на 58% от минимальных цен в референтных для России странах, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН (Международным непатентованным наименованием - ред.) "Даролутамид", "Лорлатиниб" и "Капивасертиб", а также биоаналоговый препарат "Пэгфилграстим" были включены в перечень ЖНВЛП с 2026 года. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 31% от средней стоимости их реализации в 2025 году и в среднем на 58% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в сообщении.

Так, на противоопухолевый препарат "Нубека" (биоаналог "Даролутамида"), применяемый для лечения рака предстательной железы, цена согласована на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 13% ниже средней цены реализации препарата в 2025 году.

Кроме того, на противоопухолевый лекарственный препарат "Лорвиква" (биоаналог "Лорлатиниба"), который применяется у взрослых пациентов для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), цена снижена на 20% от средней стоимости его реализации в 2025 году, а также на 35% и 43% от минимальных цен в референтных для России странах.

А на биоаналог "Капивасертиба" - противоопухолевое лекарство "Акдайна" - цена снижена относительно минимальной цены в референтных для России странах на 78% и на 63% от средней стоимости его реализации в 2025 году. Подчеркивается, что в комбинации с фулвестрантом этот препарат применяется для лечения взрослых пациентов с раком молочной железы на поздних стадиях или при его распространении в другие части тела.

Помимо этого, на отечественный биоаналоговый препарат "Поэксо" (биоаналог "Пэгфилграстима"), который является иммуностимулятором и применяется у взрослых для снижения продолжительности и частоты возникновения нейтропении, цена согласована на 5% ниже средней цены его реализации в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены на оригинальный лекарственный препарат в референтных для России странах.