ФАС снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака - РИА Новости, 17.02.2026
17:29 17.02.2026
ФАС снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака
ФАС снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака
Цены на жизненно необходимые препараты для лечения рака предстательной железы, немелкоклеточного рака легких, рака молочной железы, а также применяемый при... РИА Новости, 17.02.2026
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, рак
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Здоровье - Общество, Рак
ФАС снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака

ФАС снизила цены на 4 жизненно необходимых лекарства от рака в среднем на 31%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Цены на жизненно необходимые препараты для лечения рака предстательной железы, немелкоклеточного рака легких, рака молочной железы, а также применяемый при нейтропении биоаналоговый препарат в среднем снижены на 31% от средней стоимости их реализации в 2025 году и на 58% от минимальных цен в референтных для России странах, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН (Международным непатентованным наименованием - ред.) "Даролутамид", "Лорлатиниб" и "Капивасертиб", а также биоаналоговый препарат "Пэгфилграстим" были включены в перечень ЖНВЛП с 2026 года. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 31% от средней стоимости их реализации в 2025 году и в среднем на 58% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в сообщении.
13 октября 2025, 10:45
ФАС согласовала цену второго российского противоопухолевого дженерика
13 октября 2025, 10:45
Так, на противоопухолевый препарат "Нубека" (биоаналог "Даролутамида"), применяемый для лечения рака предстательной железы, цена согласована на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 13% ниже средней цены реализации препарата в 2025 году.
Кроме того, на противоопухолевый лекарственный препарат "Лорвиква" (биоаналог "Лорлатиниба"), который применяется у взрослых пациентов для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), цена снижена на 20% от средней стоимости его реализации в 2025 году, а также на 35% и 43% от минимальных цен в референтных для России странах.
А на биоаналог "Капивасертиба" - противоопухолевое лекарство "Акдайна" - цена снижена относительно минимальной цены в референтных для России странах на 78% и на 63% от средней стоимости его реализации в 2025 году. Подчеркивается, что в комбинации с фулвестрантом этот препарат применяется для лечения взрослых пациентов с раком молочной железы на поздних стадиях или при его распространении в другие части тела.
Помимо этого, на отечественный биоаналоговый препарат "Поэксо" (биоаналог "Пэгфилграстима"), который является иммуностимулятором и применяется у взрослых для снижения продолжительности и частоты возникновения нейтропении, цена согласована на 5% ниже средней цены его реализации в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены на оригинальный лекарственный препарат в референтных для России странах.
"Снижение стоимости этих лекарственных препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляет ведомство.
7 марта 2025, 16:21
В России снизили цены на шесть жизненно важных лекарств
7 марта 2025, 16:21
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Здоровье - ОбществоРак
 
 
