Лидер ЛДПР сообщил о запуске программы по сбору жалоб от населения

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия запускает программу "Я буду жаловаться в ЛДПР!", направленную на сбор жалоб от населения в сферах ЖКХ, медицины и образования.

ЛДПР запускает программу "Я буду жаловаться в ЛДПР!". Это не "книга жалоб", которую закрывают и забывают. Это реестр персональной ответственности чиновников и руководителей: каждое обращение - это конкретная проблема, конкретный адрес, конкретные сроки и конкретные фамилии тех, кто обязан отвечать", - сказал Слуцкий

Парламентарий отметил, что в партию каждый день приходит все больше обращений со всей России , в том числе от военных, пенсионеров, семей с детьми - по теме ЖКХ, медицины, образования, выплат, транспорта, то есть про то, что касается жизни напрямую.

"Мы выстраиваем жесткую связку с надзором и следствием: по всем признакам нарушений незамедлительно готовим и направляем материалы в прокуратуру. Дальше начинается не "обсуждение", а уголовный процесс. Никто не уйдет от ответственности", - добавил лидер партии.