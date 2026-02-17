Рейтинг@Mail.ru
Лидер ЛДПР сообщил о запуске программы по сбору жалоб от населения
12:55 17.02.2026 (обновлено: 13:45 17.02.2026)
Лидер ЛДПР сообщил о запуске программы по сбору жалоб от населения
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия запускает программу "Я буду жаловаться в ЛДПР!", направленную на сбор жалоб от населения в сферах ЖКХ, РИА Новости, 17.02.2026
россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия запускает программу "Я буду жаловаться в ЛДПР!", направленную на сбор жалоб от населения в сферах ЖКХ, медицины и образования.
"ЛДПР запускает программу "Я буду жаловаться в ЛДПР!". Это не "книга жалоб", которую закрывают и забывают. Это реестр персональной ответственности чиновников и руководителей: каждое обращение - это конкретная проблема, конкретный адрес, конкретные сроки и конкретные фамилии тех, кто обязан отвечать", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что в партию каждый день приходит все больше обращений со всей России, в том числе от военных, пенсионеров, семей с детьми - по теме ЖКХ, медицины, образования, выплат, транспорта, то есть про то, что касается жизни напрямую.
"Мы выстраиваем жесткую связку с надзором и следствием: по всем признакам нарушений незамедлительно готовим и направляем материалы в прокуратуру. Дальше начинается не "обсуждение", а уголовный процесс. Никто не уйдет от ответственности", - добавил лидер партии.
Слуцкий также напомнил, что партия уже предложила ряд конкретных решений, например в сфере ЖКХ: закрепить в Жилищном кодексе РФ правило, что размер платы за ЖКУ не должен расти быстрее инфляции, создать отдельное ведомство в сфере ЖКХ, вернуть ключевые организации ЖКХ - водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы - в государственную и муниципальную собственность, создать публичный рейтинг управляющих компаний на базе ГИС ЖКХ, а также усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний.
Россия Леонид Слуцкий (политик) ЛДПР Общество
 
 
Заголовок открываемого материала