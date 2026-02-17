Работники заповедника "Киево-Печерская лавра" блокируют доступ к храмам

Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов, заявил во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Прямо сейчас работники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки и фактически блокируют доступ монахов к Крестовоздвиженскому и Теплому храмам Нижней лавры", - сказал Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также опубликовал видео, как сотрудники заповедника срезают замки.

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию".

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.