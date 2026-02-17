Рейтинг@Mail.ru
14:03 17.02.2026 (обновлено: 14:34 17.02.2026)
Работники заповедника "Киево-Печерская лавра" блокируют доступ к храмам
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов, заявил во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Прямо сейчас работники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки и фактически блокируют доступ монахов к Крестовоздвиженскому и Теплому храмам Нижней лавры", - сказал Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также опубликовал видео, как сотрудники заповедника срезают замки.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
