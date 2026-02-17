На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района на площади 1250 квадратных метров из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.