Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Детская смертность выросла на Кубе за последние месяцы на фоне энергетического кризиса на острове, рассказала гендиректор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова.
"За последние несколько месяцев детская смертность выросла, и достаточно резко", - сказала она, выступая на круглом столе в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Машкова подчеркнула, что в прошлом на Кубе была заложена очень хорошая основа в сфере здравоохранения, и уровень детской смертности оставался весьма низким.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.