Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 17.02.2026 (обновлено: 15:54 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/kuba-2074975711.html
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса - РИА Новости, 17.02.2026
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса
Детская смертность выросла на Кубе за последние месяцы на фоне энергетического кризиса на острове, рассказала гендиректор Национального комитета содействия... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:27:00+03:00
2026-02-17T15:54:00+03:00
в мире
куба
россия
сша
виктор коронелли
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979751504_0:155:3182:1945_1920x0_80_0_0_8a524283414fce9c695314aa3b0b5ab8.jpg
https://ria.ru/20260217/kuba-2074838152.html
куба
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979751504_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d45641910f047e5725be09cb95c219f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, россия, сша, виктор коронелли, дмитрий песков
В мире, Куба, Россия, США, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков
Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса

Машкова: на Кубе выросла детская смертность из-за энергетического кризиса

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Детская смертность выросла на Кубе за последние месяцы на фоне энергетического кризиса на острове, рассказала гендиректор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова.
"За последние несколько месяцев детская смертность выросла, и достаточно резко", - сказала она, выступая на круглом столе в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Машкова подчеркнула, что в прошлом на Кубе была заложена очень хорошая основа в сфере здравоохранения, и уровень детской смертности оставался весьма низким.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российские туристы покидают Кубу со смешанными чувствами
Вчера, 03:34
 
В миреКубаРоссияСШАВиктор КоронеллиДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала