Эксперт рассказала о росте детской смертности на Кубе из-за энергокризиса

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Детская смертность выросла на Кубе за последние месяцы на фоне энергетического кризиса на острове, рассказала гендиректор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова.

"За последние несколько месяцев детская смертность выросла, и достаточно резко", - сказала она, выступая на круглом столе в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".