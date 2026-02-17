На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию

В материале подчеркивается, что попытка спровоцировать протестную деятельность на Кубе, не увенчалась успехом.

"Куба на протяжении многих лет подвергается высокой информационной и политической агрессии, характеризующейся ужесточением санкций, международными кампаниями по дискредитации и коммуникационными операциями, направленными на подрыв легитимности ее правительства", - сказано в сообщении.