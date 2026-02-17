Рейтинг@Mail.ru
На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию - РИА Новости, 17.02.2026
11:55 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kuba-2074915710.html
На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию
На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию - РИА Новости, 17.02.2026
На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию
Десятки публикаций в социальных сетях распространились в первой половине февраля на Кубе с открытыми призывами к насилию и гражданскому неповиновению, пишет... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:55:00+03:00
2026-02-17T11:55:00+03:00
в мире, куба, сша, россия, дональд трамп, whatsapp inc., facebook
В мире, Куба, США, Россия, Дональд Трамп, WhatsApp Inc., Facebook
На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию

Cubadebate: в феврале распространились призывы к насилию и протестам на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Десятки публикаций в социальных сетях распространились в первой половине февраля на Кубе с открытыми призывами к насилию и гражданскому неповиновению, пишет издание Cubadebate.
Отмечается, что преимущественно источником таких сообщений были пользователи, находящиеся за пределами Кубы, а задействовали они для этого платформы Facebook, Instagram и WhatsApp компании Meta*.
В материале подчеркивается, что попытка спровоцировать протестную деятельность на Кубе, не увенчалась успехом.
"Куба на протяжении многих лет подвергается высокой информационной и политической агрессии, характеризующейся ужесточением санкций, международными кампаниями по дискредитации и коммуникационными операциями, направленными на подрыв легитимности ее правительства", - сказано в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
