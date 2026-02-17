На Кубе сообщили о появлении в соцсетях призывов к протестам и насилию

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Десятки публикаций в социальных сетях распространились в первой половине февраля на Кубе с открытыми призывами к насилию и гражданскому неповиновению, пишет издание Cubadebate.
В материале подчеркивается, что попытка спровоцировать протестную деятельность на Кубе, не увенчалась успехом.
"Куба на протяжении многих лет подвергается высокой информационной и политической агрессии, характеризующейся ужесточением санкций, международными кампаниями по дискредитации и коммуникационными операциями, направленными на подрыв легитимности ее правительства", - сказано в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Даже доллары не помогают". Что прямо сейчас происходит на Кубе
14 февраля, 08:00