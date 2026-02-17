Рейтинг@Mail.ru
Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами - РИА Новости, 17.02.2026
05:09 17.02.2026
Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами
Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами
Россияне, прилетевшие отдыхать на Кубу без обратного билета, покидают остров транзитом через третьи страны, самый популярный маршрут возвращения в Россию... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
куба, россия, канкун, виктор коронелли, дмитрий песков, в мире
Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами

РИА Новости: россияне покидают Кубу транзитом через Стамбул и Канкун

© РИА Новости / Сергей Зеленцов и Денис МалковКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Сергей Зеленцов и Денис Малков
Куба. Архивное фото
МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Россияне, прилетевшие отдыхать на Кубу без обратного билета, покидают остров транзитом через третьи страны, самый популярный маршрут возвращения в Россию проходит через Канкун и Стамбул, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генконсула РФ на Кубе Алексей Некрасов.
"Как правило, этой возможностью пользуются те, кто прилетел на Кубу без обратного билета и сейчас решил срочно вылететь домой. Самый популярный альтернативный маршрут - Гавана-Стамбул-Москва "Турецких авиалиний" с дозаправкой в Канкуне", - сказал Некрасов.
По словам дипломата, по состоянию на 9 февраля на Кубе находились около 3-3,5 тысячи российских туристов, с тех пор состоялись семь вывозных рейсов авиакомпаний "Северный ветер" и "Россия". Информацией о числе россиян, самостоятельно выехавших с острова, в консульстве не располагают.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
КубаРоссияКанкунВиктор КоронеллиДмитрий ПесковВ мире
 
 
