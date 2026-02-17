Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами

МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Россияне, прилетевшие отдыхать на Кубу без обратного билета, покидают остров транзитом через третьи страны, самый популярный маршрут возвращения в Россию проходит через Канкун и Стамбул, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генконсула РФ на Кубе Алексей Некрасов.

По словам дипломата, по состоянию на 9 февраля на Кубе находились около 3-3,5 тысячи российских туристов, с тех пор состоялись семь вывозных рейсов авиакомпаний "Северный ветер" и "Россия". Информацией о числе россиян, самостоятельно выехавших с острова, в консульстве не располагают.