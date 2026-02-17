https://ria.ru/20260217/kuba-2074843649.html
Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами
в мире
МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Россияне, прилетевшие отдыхать на Кубу без обратного билета, покидают остров транзитом через третьи страны, самый популярный маршрут возвращения в Россию проходит через Канкун и Стамбул, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генконсула РФ на Кубе Алексей Некрасов.
"Как правило, этой возможностью пользуются те, кто прилетел на Кубу
без обратного билета и сейчас решил срочно вылететь домой. Самый популярный альтернативный маршрут - Гавана-Стамбул-Москва "Турецких авиалиний" с дозаправкой в Канкуне", - сказал Некрасов.
По словам дипломата, по состоянию на 9 февраля на Кубе находились около 3-3,5 тысячи российских туристов, с тех пор состоялись семь вывозных рейсов авиакомпаний "Северный ветер" и "Россия". Информацией о числе россиян, самостоятельно выехавших с острова, в консульстве не располагают.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США
. Посол РФ
в Гаване Виктор Коронелли
в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва
проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.