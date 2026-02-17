Российские туристы покидают Кубу со смешанными чувствами

ГАВАНА, 17 фев - РИА Новости. Очередная группа российских туристов, вынужденных досрочно завершить свой карибский отпуск, отправилась домой из Гаваны вывозным рейсом авиакомпании "Россия", как сами туристы рассказали РИА Новости - со смешанными чувствами.
"Мы в восторге от кристально чистого моря, свежего воздуха, хорошей атмосферы, но перенос рейса немного омрачил впечатление", - поделился россиянин Александр Александрович перед посадкой на борт.
Собеседник агентства был в курсе происходящего на Кубе кризиса, он поблагодарил персонал своего отеля за хороший отдых и сказал, что хотел бы вернуться в карибскую страну еще раз.
Стойка регистрации авиакомпании "Россия" в столичном аэропорту имени Хосе Марти была в понедельник единственной людной зоной воздушной гавани. Среди пассажиров в зоне вылета, недавно прибывших с курорта Варадеро, были семьи, супружеские пары с детьми, молодежь - все еще в пляжной одежде.
В разговорах с РИА Новости многие не скрывали досады из-за досрочного завершения отпуска и недовольства туроператорами в вопросах компенсаций за потерянные дни и перелетов.
Основной причиной досрочного выезда туристов является нехватка топлива на Кубе, усугубленная указом президента США Дональда Трампа, предусматривающим возможность введения пошлин против стран, поставляющих нефть на остров. Острый дефицит горючего затронул не только выработку электроэнергии, но и работу базовых служб, из-за невозможности заправки ряд международных авиакомпаний приостановили свои рейсы на Кубу.
"По нашим оценкам, общее число на 9 февраля составляло 3-3,5 тысячи человек. С тех пор состоялось 6 вывозных рейсов, в расписании авиакомпаний "Россия" и "Северный ветер" стоят следующие. Кроме того, наши граждане вылетают с острова другими маршрутами, транзитом через иные государства", - пояснил дипломат РИА Новости перед тем, как седьмой рейс отправился в Россию.
Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил ранее в эфире "России 24", что ведутся переговоры о возможности дозаправки самолетов из РФ при полетах на Кубу, а также выразил уверенность, что российские туристы вернутся на остров.
