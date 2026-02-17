Кубинцы рассказали о жизни по графику отключений электричества

ГАВАНА, 17 фев - РИА Новости. Постоянные продолжительные отключения электроэнергии, усилившиеся в последние недели на Кубе после энергетической блокады со стороны США, вынудили многих людей перестроить свой привычный уклад жизни - об этом сами кубинцы рассказали РИА Новости.

"Для людей, которым нужно выходить на работу, ситуация становится сложнее: возвращаешься домой, а электричества нет, и большинство приборов для приготовления пищи - электрические", - рассказала агентству инженер Норма Мачадо, проживающая в муниципалитете Арройо-Наранхо на окраине Гаваны

По её словам, в район не подведен трубопроводный газ, жители покупали его в баллонах, однако поставок не было более трёх месяцев.

В последние дни продажу баллонов возобновили в столице и соседних провинциях Артемиса и Майабеке по цене около 0,5 доллара США за штуку, сообщила государственная Компания по сжиженному газу. На неофициальном рынке стоимость баллона достигает 10 тысяч кубинских песо (21 доллар США), а его заправка — 11 тысяч песо (24 доллара по официальному курсу).

В условиях нестабильных поставок газа многие жители вынуждены использовать угольные или керосиновые плиты, особенно учитывая, что перебои с электричеством чаще всего приходятся на вечерние часы. Пенсионерка из центральной провинции Сьего-де-Авила Мария Виктория Альварес сообщила, что после нескольких месяцев без газа приобрела угольную плиту - на электрической ей приходилось готовить поздно ночью или рано утром, когда на короткое время появлялся свет.

"Иногда, когда свет появлялся в 10 или 11 вечера, я начинала делать ужин. А если его включали в 3 или 4 утра, я сразу просыпалась, чтобы постирать и снова приготовить еду", - расказала Альварес.

Из-за нехватки топлива власти объявили о мерах экономии, включая перевод части работников на дистанционный формат и корректировку графиков работы учреждений. Приоритет отдан поддержанию жизненно важных сфер экономики и функционированию системы здравоохранения.

В последние годы перебои в электроснабжении на Кубе участились из-за аварий на теплоэлектростанциях и ограниченных поставок топлива. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин против стран, поставляющих нефть на остров, и объявил Кубу угрозой национальной безопасности США.