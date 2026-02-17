Рейтинг@Mail.ru
02:45 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kuba-2074833997.html
Кубинцы рассказали о жизни по графику отключений электричества
Кубинцы рассказали о жизни по графику отключений электричества
Постоянные продолжительные отключения электроэнергии, усилившиеся в последние недели на Кубе после энергетической блокады со стороны США, вынудили многих людей... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:45:00+03:00
2026-02-17T02:45:00+03:00
в мире
сша
куба
гавана
дональд трамп
https://ria.ru/20260214/kuba-2074191393.html
https://ria.ru/20260216/kuba-2074636060.html
https://ria.ru/20260214/kuba-2074387553.html
сша
куба
гавана
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп
РИА Новости: кубинцы перестроили уклад жизни под график отключения электричества

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
ГАВАНА, 17 фев - РИА Новости. Постоянные продолжительные отключения электроэнергии, усилившиеся в последние недели на Кубе после энергетической блокады со стороны США, вынудили многих людей перестроить свой привычный уклад жизни - об этом сами кубинцы рассказали РИА Новости.
"Для людей, которым нужно выходить на работу, ситуация становится сложнее: возвращаешься домой, а электричества нет, и большинство приборов для приготовления пищи - электрические", - рассказала агентству инженер Норма Мачадо, проживающая в муниципалитете Арройо-Наранхо на окраине Гаваны.
По её словам, в район не подведен трубопроводный газ, жители покупали его в баллонах, однако поставок не было более трёх месяцев.
В последние дни продажу баллонов возобновили в столице и соседних провинциях Артемиса и Майабеке по цене около 0,5 доллара США за штуку, сообщила государственная Компания по сжиженному газу. На неофициальном рынке стоимость баллона достигает 10 тысяч кубинских песо (21 доллар США), а его заправка — 11 тысяч песо (24 доллара по официальному курсу).
В условиях нестабильных поставок газа многие жители вынуждены использовать угольные или керосиновые плиты, особенно учитывая, что перебои с электричеством чаще всего приходятся на вечерние часы. Пенсионерка из центральной провинции Сьего-де-Авила Мария Виктория Альварес сообщила, что после нескольких месяцев без газа приобрела угольную плиту - на электрической ей приходилось готовить поздно ночью или рано утром, когда на короткое время появлялся свет.
"Иногда, когда свет появлялся в 10 или 11 вечера, я начинала делать ужин. А если его включали в 3 или 4 утра, я сразу просыпалась, чтобы постирать и снова приготовить еду", - расказала Альварес.
Из-за нехватки топлива власти объявили о мерах экономии, включая перевод части работников на дистанционный формат и корректировку графиков работы учреждений. Приоритет отдан поддержанию жизненно важных сфер экономики и функционированию системы здравоохранения.
В последние годы перебои в электроснабжении на Кубе участились из-за аварий на теплоэлектростанциях и ограниченных поставок топлива. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин против стран, поставляющих нефть на остров, и объявил Кубу угрозой национальной безопасности США.
Кубинские власти заявляют об энергетической блокаде со стороны Вашингтона и намерены ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, включая установку солнечных панелей в жилых домах и социальных учреждениях.
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп
 
 
