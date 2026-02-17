Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с наименьшим количеством краж
03:47 17.02.2026
Названы регионы с наименьшим количеством краж
Названы регионы с наименьшим количеством краж
Меньше всего краж в прошлом году было зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Ингушетии, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 17.02.2026
2026
Названы регионы с наименьшим количеством краж

РИА Новости: меньше всего краж в 2025 году было в Ненецком автономном округе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Меньше всего краж в прошлом году было зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Ингушетии, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В воскресенье агентство писало, что самым распространенным преступлением в России в прошлом году была кража - их было зарегистрировано 453,3 тысячи.
Единственным регионом, где количество краж было меньше 100, в прошлом году стал Ненецкий АО - там их за весь год было 87. На втором месте расположилась Чукотка, где было зафиксировано 111 таких преступлений, а тройку замкнула Ингушетия с 135 кражами.
В пятерку регионов с наименьшим количеством краж также вошли Магаданская область, в которой за весь прошлый год их было 337, а также Чечня с 391 кражей.
Менее 500 краж зарегистрировали в Калмыкии (416) и Еврейской автономной области (465).
