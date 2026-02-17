https://ria.ru/20260217/krazhi-2074839582.html
Названы регионы с наименьшим количеством краж
Названы регионы с наименьшим количеством краж
Меньше всего краж в прошлом году было зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Ингушетии, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 17.02.2026
РИА Новости: меньше всего краж в 2025 году было в Ненецком автономном округе