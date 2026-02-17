Задержанный житель Кубани собирал деньги для ВСУ, рассказали в ФСБ

КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Передававший украинским спецслужбам данные об участниках СВО житель Краснодара собирал деньги для подразделений ВСУ и публиковал призывы к насилию над российскими военными, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным УФСБ, житель Краснодара 1985 года рождения, будучи сторонником радикальной украинской идеологии, администрировал чат в Telegram, в котором состояли представители украинских спецслужб. Там он опубликовал собранные им персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
"Кроме того, фигурант организовал сбор денежных средств для закупки военной техники и снаряжения для подразделений ВСУ, публиковал призывы к насильственным действиям в отношении российских военных, оправдывал деятельность украинских националистических батальонов, призывал оказывать помощь ВСУ и дискредитировал ВС РФ", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по региону возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 275, 205.2, 280, 280.4, 207.3 УК России. Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.