Задержанный житель Кубани собирал деньги для ВСУ, рассказали в ФСБ

КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Передававший украинским спецслужбам данные об участниках СВО житель Краснодара собирал деньги для подразделений ВСУ и публиковал призывы к насилию над российскими военными, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.