Задержанный житель Кубани собирал деньги для ВСУ, рассказали в ФСБ
10:47 17.02.2026
Задержанный житель Кубани собирал деньги для ВСУ, рассказали в ФСБ
2026
Задержанный житель Кубани собирал деньги для ВСУ, рассказали в ФСБ

ФСБ: задержанный житель Краснодара призывал к насилию над бойцами ВС РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Передававший украинским спецслужбам данные об участниках СВО житель Краснодара собирал деньги для подразделений ВСУ и публиковал призывы к насилию над российскими военными, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным УФСБ, житель Краснодара 1985 года рождения, будучи сторонником радикальной украинской идеологии, администрировал чат в Telegram, в котором состояли представители украинских спецслужб. Там он опубликовал собранные им персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
"Кроме того, фигурант организовал сбор денежных средств для закупки военной техники и снаряжения для подразделений ВСУ, публиковал призывы к насильственным действиям в отношении российских военных, оправдывал деятельность украинских националистических батальонов, призывал оказывать помощь ВСУ и дискредитировал ВС РФ", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по региону возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 275, 205.2, 280, 280.4, 207.3 УК России. Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
