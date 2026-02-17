Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам

КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Задержан житель Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1985 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Краснодара , являясь "сторонник радикальной украинской идеологии", администрировал чат в Telegram, "в котором состояли представители украинских спецслужб".

"В указанном интернет-сообществе обвиняемый опубликовал собранные ранее персональные данные военнослужащих МО России, принимающих участие в специальной военной операции, тем самым передав их противнику", - добавляется в релизе.