https://ria.ru/20260217/krasnodar-2074880370.html
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам - РИА Новости, 17.02.2026
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Задержан житель Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:19:00+03:00
2026-02-17T10:19:00+03:00
2026-02-17T10:27:00+03:00
краснодар
происшествия
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия, россия, краснодарский край
Краснодар, Происшествия, Россия, Краснодарский край
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Жителя Краснодара задержали за передачу данных о бойцах украинским спецслужбам
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Задержан житель Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России
по Краснодарскому краю
пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1985 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Краснодара
, являясь "сторонник радикальной украинской идеологии", администрировал чат в Telegram, "в котором состояли представители украинских спецслужб".
"В указанном интернет-сообществе обвиняемый опубликовал собранные ранее персональные данные военнослужащих МО России, принимающих участие в специальной военной операции, тем самым передав их противнику", - добавляется в релизе.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 275, 205.2, 280, 280.4, 207.3 УК России. Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ведомстве.