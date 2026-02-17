Рейтинг@Mail.ru
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 17.02.2026 (обновлено: 10:27 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/krasnodar-2074880370.html
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам - РИА Новости, 17.02.2026
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Задержан житель Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:19:00+03:00
2026-02-17T10:27:00+03:00
краснодар
происшествия
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, происшествия, россия, краснодарский край
Краснодар, Происшествия, Россия, Краснодарский край
Жителя Краснодара задержали за передачу данных украинским спецслужбам

Жителя Краснодара задержали за передачу данных о бойцах украинским спецслужбам

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Задержан житель Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1985 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Краснодара, являясь "сторонник радикальной украинской идеологии", администрировал чат в Telegram, "в котором состояли представители украинских спецслужб".
"В указанном интернет-сообществе обвиняемый опубликовал собранные ранее персональные данные военнослужащих МО России, принимающих участие в специальной военной операции, тем самым передав их противнику", - добавляется в релизе.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 275, 205.2, 280, 280.4, 207.3 УК России. Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ведомстве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
КраснодарПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала