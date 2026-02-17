Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 17.02.2026 (обновлено: 10:00 17.02.2026)
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом
Фрагменты беспилотника обнаружили в Краснодаре в районе стадиона академии ФК "Краснодар", выставлено оцепление, повреждений нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Краснодарский край, Происшествия
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом

В районе стадиона академии ФК "Краснодар" обнаружили фрагменты БПЛА

Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Фрагменты беспилотника обнаружили в Краснодаре в районе стадиона академии ФК "Краснодар", выставлено оцепление, повреждений нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК "Краснодар". Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Кубани при атаке БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на НПЗ
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
 
 
