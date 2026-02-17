https://ria.ru/20260217/krasnodar-2074874465.html
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом
Фрагменты беспилотника обнаружили в Краснодаре в районе стадиона академии ФК "Краснодар", выставлено оцепление, повреждений нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.02.2026
В Краснодаре нашли фрагменты БПЛА рядом с футбольным стадионом
В районе стадиона академии ФК "Краснодар" обнаружили фрагменты БПЛА