https://ria.ru/20260217/kpp-2074975337.html
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе - РИА Новости, 17.02.2026
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с момента возобновления его работы 2 февраля пересекли 925 человек вместо трех тысяч, как это было оговорено в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:25:00+03:00
2026-02-17T15:25:00+03:00
2026-02-17T15:25:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
кпп "рафах"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/41/1018264196_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_78679a3d1893788cf820f2e9ca64138c.jpg
https://ria.ru/20260213/gaza-2074053692.html
https://ria.ru/20260211/posol-2073566197.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/41/1018264196_152:0:1849:1273_1920x0_80_0_0_3752c1930751824f702be5525318f429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, кпп "рафах"
В мире, Израиль, Сектор Газа, КПП "Рафах"
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе
КПП "Рафах" со 2 февраля пересекли 925 человек вместо оговоренных трех тысяч
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с момента возобновления его работы 2 февраля пересекли 925 человек вместо трех тысяч, как это было оговорено в соглашении с Израилем, заявила во вторник пресс-служба властей палестинского полуэксклава.
КПП "Рафах" не функционировал на регулярной основе с тех пор, как израильские силы взяли его под контроль в мае 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям о возобновлении его работы, 150 жителей Газы смогут ежедневно покидать сектор, а 50 жителям сектора будет разрешен въезд из Египта
на палестинскую территорию.
"Общее число людей, пересекших КПП "Рафах" на въезд и выезд (в период со 2 по 16 февраля - ред.), составило 925 человек вместо предполагаемых трех тысяч. Таким образом, обязательства (Израиля
по соглашению - ред.) выполнены приблизительно на 31%", - говорится в релизе.
По данным администрации Газы, из сектора на лечение в Египет вместе с сопровождающими выехали 520 палестинцев, вернулись еще 405 человек.
Ранее в феврале глава центра информации министерства здравоохранения сектора Газа Захир аль-Вахиди заявил РИА Новости, что порядка десяти нуждающихся в срочном лечении палестинцев ежедневно гибнут из-за невозможности получить помощь за пределами сектора, в общей сложности палестинские медики потеряли уже около 1,3 тысячи таких пациентов.