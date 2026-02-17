Рейтинг@Mail.ru
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе - РИА Новости, 17.02.2026
15:25 17.02.2026
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе
КПП "Рафах" работает на треть мощности, сообщили в Газе

КПП "Рафах" со 2 февраля пересекли 925 человек вместо оговоренных трех тысяч

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта с момента возобновления его работы 2 февраля пересекли 925 человек вместо трех тысяч, как это было оговорено в соглашении с Израилем, заявила во вторник пресс-служба властей палестинского полуэксклава.
КПП "Рафах" не функционировал на регулярной основе с тех пор, как израильские силы взяли его под контроль в мае 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям о возобновлении его работы, 150 жителей Газы смогут ежедневно покидать сектор, а 50 жителям сектора будет разрешен въезд из Египта на палестинскую территорию.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Власти Газы призвали комитет технократов срочно прибыть в сектор
13 февраля, 00:05
"Общее число людей, пересекших КПП "Рафах" на въезд и выезд (в период со 2 по 16 февраля - ред.), составило 925 человек вместо предполагаемых трех тысяч. Таким образом, обязательства (Израиля по соглашению - ред.) выполнены приблизительно на 31%", - говорится в релизе.
По данным администрации Газы, из сектора на лечение в Египет вместе с сопровождающими выехали 520 палестинцев, вернулись еще 405 человек.
Ранее в феврале глава центра информации министерства здравоохранения сектора Газа Захир аль-Вахиди заявил РИА Новости, что порядка десяти нуждающихся в срочном лечении палестинцев ежедневно гибнут из-за невозможности получить помощь за пределами сектора, в общей сложности палестинские медики потеряли уже около 1,3 тысячи таких пациентов.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе госпиталя, заявил посол
11 февраля, 07:48
 
